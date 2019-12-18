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Dev anlaşma imzaladı

18.12.2019 - 12:39 | Son Güncelleme :
Dev anlaşma imzaladı | Ekonomi Haberleri

Fiat Chrysler ve PSA birleşme anlaşmasını imzaladı.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler ve Peugeout ile Citroen markasının sahibi PSA bağlayıcı birleşme anlaşması üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki bu birleşmeyle satış adetlerine göre dünyanın dördüncü, gelirlerine göre ise üçüncü büyük otomobil üreticisi ortaya çıkacak. Şirketler birleşmenin 12 ila 15 ay içinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

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Yapılan açıklamaya göre, 50-50 hisse birleşmesi tamamlanmadan önce, PSA'nın hissedarlarından biri olan Çinli Dongfeng Motor Group PSA'da sahip olduğu yüzde 12.2 oranındaki payın 30.7 milyon hisselik bölümünü satarak şirketteki payını azaltacak.


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