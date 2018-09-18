‹ Önceki Haber Uzmanlar uyardı: Sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim Uzmanlar uyardı: Sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim Sonraki Haber › Endonezya'da ihracatçılar için döviz kararı Endonezya'da ihracatçılar için döviz kararı

İsveçli dev Türk şirkete ortak oldu

18.09.2018 - 16:54
İsveçli dev Türk şirkete ortak oldu

İskandinavya’nın en büyük sanayi şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier AB, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Emin Group’a ortak oldu.

Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunan NIBE, Emin Group’un yüzde 51’ini satın alacak. İsveçli dev, satın alma işlemini sahibi olduğu DMD Dış Ticaret Makine Sanayi adlı firma üzerinden gerçekleştirecek. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, anlaşmanın tamamlanmasının ardından 2025 yılı opsiyonu olarak NIBE, Emin’in yüzde 29’luk hissesini daha bünyesine katabilecek.

14 BİN ÇALIŞANI VAR

1940’lı yıllarda Markabild kentinde kurulan şirketin dünya genelinde 14 bin 300 çalışanı var. Enerji sektörü de dahil bir çok alana üretim sağlayan NIBE’nin hisseleri 1997 yılında İsviçre Borsası’nda işlem görmeye başladı.

##$HABER_1449190$##

Sanayide birçok alanda kullanılan dayanıklı hortumların üretimini yapan Emin Group ise 1970’te kuruldu. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Emin Group, 2004’te ilk fleks hortum makinesini üretti. 2013’te 200 kişilik istihdam sağlayan firmanın şu anda 340 çalışanı var. Şu anda binden fazla kalem hortum üreten şirket, Tuzla’daki tesisinde üretim gerçekleştiriyor.


‹ Önceki Haber Uzmanlar uyardı: Sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim Uzmanlar uyardı: Sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim Sonraki Haber › Endonezya'da ihracatçılar için döviz kararı Endonezya'da ihracatçılar için döviz kararı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.488 Değişim: 1,69% Hacim : 7.453 Mio.TL Son veri saati : 17:34
Düşük 95.272 19.09.2018 Yüksek 96.507
Açılış: 95.480
6,2559 Değişim: -2,02%
Düşük 6,2333 19.09.2018 Yüksek 6,4203
Açılış: 6,3848
7,3017 Değişim: -2,08%
Düşük 7,2781 19.09.2018 Yüksek 7,5062
Açılış: 7,45685
241,96 Değişim: -1,68%
Düşük 241,17 19.09.2018 Yüksek 248,63
Açılış: 246,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.