İsveçli dev Türk şirkete ortak oldu

İskandinavya’nın en büyük sanayi şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier AB, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Emin Group’a ortak oldu.

Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunan NIBE, Emin Group’un yüzde 51’ini satın alacak. İsveçli dev, satın alma işlemini sahibi olduğu DMD Dış Ticaret Makine Sanayi adlı firma üzerinden gerçekleştirecek. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, anlaşmanın tamamlanmasının ardından 2025 yılı opsiyonu olarak NIBE, Emin’in yüzde 29’luk hissesini daha bünyesine katabilecek.

14 BİN ÇALIŞANI VAR

1940’lı yıllarda Markabild kentinde kurulan şirketin dünya genelinde 14 bin 300 çalışanı var. Enerji sektörü de dahil bir çok alana üretim sağlayan NIBE’nin hisseleri 1997 yılında İsviçre Borsası’nda işlem görmeye başladı.

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Sanayide birçok alanda kullanılan dayanıklı hortumların üretimini yapan Emin Group ise 1970’te kuruldu. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Emin Group, 2004’te ilk fleks hortum makinesini üretti. 2013’te 200 kişilik istihdam sağlayan firmanın şu anda 340 çalışanı var. Şu anda binden fazla kalem hortum üreten şirket, Tuzla’daki tesisinde üretim gerçekleştiriyor.