Endonezya'da ihracatçılar için döviz kararı

Endonezya'da ihracat gelirlerinin yarısı rupiye çevrilecek.

Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 50’sinin 6 ay boyunca yurt içi bankalarda ya da Endonezya bankalarının offshore şubelerinde rupiye çevrilerek tutulmasını planladıklarını söyledi.

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Endonezya Ekim’den itibaren kömür, palm yağı ve ham petrol gibi doğal kaynak ihracatında akreditif açılmasını zorunlu hale getirecek. Akreditif açmayan şirketlerin ihracat izinleri iptal edilecek.

Türkiye’de de ihracat gelirlerinin 180 gün içinde Türkiye’ye getirilerek bankalara satılması zorunlu hale getirilmişti.