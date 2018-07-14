İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu belli oldu. Yapılandırmaya gidilen diğer bakanlıklardaki dönüşüm de imajlarına yansımaya başladı, bakanlıkların siteleri değişirken yeni tabelalar için siparişler verildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulmasıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer aldı. Yeni sistemde etkin bir koordinasyon için bazı bakanlıklar yeni isimlerle yapılandırılırken, 9 bakanlığın ismi değişmedi.

Yeniden yapılandırılan bakanlıklardaki değişim bu kurumların imajına da yansımaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, bu bakanlığa yeni logo tasarlandı.

Daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından kullanılan logonun esas alındığı tasarımda, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı" adı daire şeklindeki Türk bayrağını çevreledi. Birleştirilen bakanlıkların internet siteleri güncellenirken, söz konusu bakanlıklara ait yeni unsurlar bu sitelere eklendi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresi de hizmete girdi.

Bakanlık siteleri ve logolarla başlayan dönüşüm, tabelaların değişimiyle devam edecek. Siparişleri verilen tabelaların yakın zamanda yerlerini alması bekleniyor.