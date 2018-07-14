Fed raporunda kademeli artış vurgusu

Yarıyıl Para Politikası Raporu'nu Kongre'ye sunan Amerikan Merkez Bankası, ekonomi hedeflerine yaklaşıldıkça kademeli faiz artışının öngörüldüğünü ifade etti.

Fed, Kongre'ye sunduğu Yarıyıl Para Politikası Raporu'nda, kademeli faiz artışına vurgu yaptı ve para politikası kurallarından, iş gücü katılımına kadar pek çok konuya değindi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Kongre'ye sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Sürdürülebilir ekonomik faaliyetler, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve orta vadede komitenin yüzde 2 olan simetrik enflasyon hedefine yaklaşılmasıyla uyumlu olarak, federal fonlamanın hedef aralığında kademli artış bekliyoruz"

Raporda ayrıca, enflasyonun yükseleceğine ilişkin görünümün yolunda gittiği ve ticaret geriliminde artışın küresel riskler arasında olduğu şöyle aktarıldı:

"Küresel çapta, uluslararası mali piyasada ve istikrarda aşağı yönlü riskler politik belirsizliği, ticaret geriliminde yükselişi ve yükselen faizler tarafından tetiklenen zorlukları da kapsıyor. Enflasyon, gıda ve enerjiden arındırıldığında yavaş yavaş hedefe yaklaşıyor."