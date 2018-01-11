İşte Sabancı Holding'in 2018 hedefleri!

Sabancı Holding, 2018'de 5 milyar TL'yi aşan yatırım yapacağını açıkladı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, bu yıl en az 5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi. BloombergHT'de yayınına katılan Göçmen, yatırımlarda ağırlığın enerji sektöründe olacağını kaydetti.

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Türkiye’nin 2017’de ekonomik olarak olumlu bir yıl geçirdiğini ifade eden Mehmet Göçmen, “Üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüme, yıl sonu beklentisi olarak yüzde 7’lere yaklaşan bir büyüme Türkiye için çok olumlu. Ve biz de 2017’deki finansal performansımızdan çok memnunuz. 2018’de de Türkiye’nin yüksek büyümeye devam edeceği bir yıl olacak. Biz kendi varsayımlarımızla bunu yüzde 5 civarı olarak aldık ama tabi sektörden sektöre değişiyor” dedi.

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