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Çin finansal silahlarına sarılıyor

11.01.2018 - 15:12 | Son Güncelleme : 11.01.2018 - 15:47

Bugün ajanslara düşen ve odağında Çin’in olduğu iki ayrı gelişme gösterdi ki devasa ülke meydanı kimseye bırakmak niyetinde değil.

Bigpara / Analiz

Çin'de yaşanan iki gelişme piyasaları karıştırdı. Bu gelişmelerden ilki dün Çin’in kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandırmasıydı. Böylece Çin, kripto para borsalarını kapatmasından sonra bir adım daha atarak tümden yasağa kadar gidebilecek bir karara imza attı.

Karmaşık matematik problemlerini çözerek kripto para üretmek ve doğrulamak için güçlü bilgisayarlar kullanan sanal para madencileri, Çin’de elektriğin bol ve ucuz, hava sıcaklığının ise düşük olduğu seyrek nüfuslu bölgelere yayılmış durumda.

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New York merkezli araştırma şirketi Chainalysis Inc.’in verilerine dayanan hesaplamalara göre Çin’in, küresel Bitcoin madenciliği için son 30 günde gerekli olan bilgisayar gücünün yaklaşık yüzde 80’ini karşıladığı açıklandı. Bir başka deyişle Bitcoin üretiminin merkezi ağır bir darbe almış durumda. Çember daraldıkça Bitcoin ve diğer kripto paraların işi daha da zorlaşacak.

Diğer önemli gelişme ise, Çin’in ABD hazine tahvilleri alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü haberinin yayılmasıydı. Her ne kadar Çin döviz idaresi bu haberin uydurma olabileceğini açıklasa da ABD’nin bu ‘rest’ karşısında takkeyi önüne alıp düşünmeye başladığını tahmin etmek güç değil. ABD Hazine bakanlığının verilerine göre ülke, Ekim 2017 itibariyle 1.19 trilyon dolar değerinde ABD hazine tahviliyle Amerikan devlet tahvillerinin en büyük yabancı sahibi. Yani bu tahvillerin en büyük müşterisi Çin. ABD’nin Çin’de  üretilen mallarla ilgili her gün kısıtlayıcı ve korumacı kararlar alması karşısında Çin’in sessiz kalması düşünülemez. Eğer bugün bir bakıma yalanlanan bu haberin bir gün gerçek olduğu açıklanırsa masada çok ciddi bir soru yer alacak? Çin parasını ABD Hazinesi’ne park etmeyi azaltacaksa bu servet nereye kayacak? Bir başka deyişle Çin, ABD tahvilleri yerine kendisine para kazandıracak alternatif bir ülke ve ürün bulabilecek mi?

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Etiketler

  • Bitcoin madenciliği
  • ABD Hazinesi
  • kripto para
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