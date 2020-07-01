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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.07.2020 - 12:51 | Son Güncelleme :
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,97 ve toptan fiyatlar yüzde 6,61 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2020 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,07 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,29 düşüş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 12,97, toptan fiyatlarda yüzde 6,61 artış yaşandığı görüldü.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,20, konutta yüzde 1,75, giyimde yüzde 1,32, ev eşyasında yüzde 0,97, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 arttı.

Bu dönemde ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,39 ve gıdada yüzde 1,15 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda ise değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise haziranda aylık bazda madenler grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemelerinde yüzde 0,95, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,34, mensucatta yüzde 0,04 artarken, kimyevi maddelerde yüzde 12,07, gıdada yüzde 3,48 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 1,72 azaldı. 


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