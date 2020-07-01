Bakan Albayrak: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." dedi.

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