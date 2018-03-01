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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.03.2018 - 12:54

İstanbul'da perakende fiyatlar şubat ayında yüzde 0.67 arttı; artış kültür, eğitim, eğlencede yüzde 3.11, gıdada yüzde 1.32 oldu.

İstanbul'da Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.67 artarken, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 3.11, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 1.78, gıda harcamaları yüzde 1.32 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Şubat'ta yüzde 0.91 arttı.

Perakende fiyatlar Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.02, toptan fiyatlar ise yüzde 10.44 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.29, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.32 olarak gerçekleşti.

Şubat'ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.78, gıda harcamalarında yüzde 1.32, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.09 arttı.

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Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.33, konut harcamalarında yüzde 0.41, giyim harcamalarında yüzde 0.37 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Şubat itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11.71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.09, madenler grubunda yüzde 0.97, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.17 artış izlendi. Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.22, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.16 azalış gerçekleşti. 2018 Şubat ayında mensucat grubunda fiyat hareketi olmadı.

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini 5 Mart'ta saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat ayında medyan bazında yüzde 0.50 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.15 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1.31 arttığını açıkladı.

İTO ve Türk-İş'in açıkladığı veriler TÜİK'in enflasyon verisi öncesi öncü gösterge olarak kabul ediliyor.


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