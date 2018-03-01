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Gazprom: Uzlaşı ihtimal dışı değil

01.03.2018 - 12:15

Gazprom Başkanı Miller, BOTAŞ'ın Rusya'dan alınan doğalgazın fiyat revizyonu için tahkime başvurmasının normal olduğunu belirterek, "Bu, müzakere sürecini durdurmaz. Türk ortaklarımızla yürütülen ticari görüşmelerde de bir uzlaşmayı ihtimal dışında görmüyorum" dedi.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketinTürk doğalgaz piyasasına ilişkin stratejileri, TürkAkım projesi ve bölgesel diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BOTAŞ'ın 2015'te, 29 Aralık 2014'ten geçerli olacak şekilde Rusya'dan alınan doğalgazın fiyatında indirim için tahkim sürecini başlatmasının bir sorun olmadığını dile getiren Miller, "Uluslararası ticari sözleşmeler, tahkime gitme hakkı tanırlar, bu normal bir ticari prosedürdür. Türk ortaklarımızla hem BOTAŞ hem de özel doğalgaz ithalatçılarıyla yaptığımız uzun vadeli sözleşmeler de bu hakkı tanımaktadır." diye konuştu.

Miller, "Tahkim sürecinin başlaması, müzakere sürecini durdurmaz. Türk ortaklarımızla yürütülen ticari görüşmelerde de bir uzlaşmayı ihtimal dışında görmüyorum." ifadesini kullandı.

TÜRKAKIM'IN İNŞASI SORUNSUZ İLERLİYOR

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Türk hükümetinin geçen ay TürkAkım projesinde ikinci hattın deniz kısmının inşaatı için izin verdiğini anımsatan Miller, "Böylelikle boru hattının deniz kısmı inşası için Türk hükümetinden gerekli tüm izinler alınmış oldu. Şu anda projenin deniz kısmında inşaat devam ediyor." dedi.

Miller, projenin deniz bölümündeki iki hatta bugüne kadar 910 kilometreden fazla boru döşendiğini belirterek, "İnşaatın deniz kısmının yüzde 49'luk bölümü tamamlandı. Projenin ilk hattından sevk edilecek gaz, Türkiye pazarındaki mevcut sözleşmeler dahilinde devam edecek." bilgisini verdi.

TürkAkım'ın ikinci hattından ise Avrupalı ülkelerin pazarlarına doğalgaz tedarik edilmesinin planlandığını aktaran Miller, "Gazprom, ilgili ulusal taşıma işletmecileri ve hükümet kurumlarıyla istişarelerini sürdürüyor. Bu istişareler yapıcı bir şekilde devam ederken, Avrupa'daki doğalgaz taşıma sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili çeşitli düzenlemeler ele alınıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE VE GAZPROM İŞ BİRLİĞİNDE 30 YIL

Miller, Gazprom ve Türkiye arasındaki başarılı enerji iş birliğinin 30 yıla dayandığına işaret ederek, "Bu süre zarfında, Türk tüketicilere yaklaşık 430 milyar metreküp doğalgaz tedarik ettik. Mevcut boru hatları, bu modelin başarısına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk doğalgaz piyasasındaki liberalleşme göz önüne alındığında, Türkiye ve Gazprom arasındaki iş birliğinin daha da başarılı olma şansının bulunduğunu vurgulayan Miller, şunları söyledi:

"Türkiye'nin artan enerji talebi göz önünde bulundurulduğunda, Mavi Akım projesinden sonra TürkAkım da hem Türk ve hem de Avrupalı ortaklarımıza doğalgaz sevkiyatını daha güvenilir kılacak şekilde tasarlandı. Gazprom'un stratejisi, Rusya ve yurt dışındaki yer altı gaz depolama tesislerinin geliştirilmesinin yanı sıra elektrik enerjisi üretimi alanındaki projelere katılma imkanlarını da öngörüyor ancak şu anda Türkiye'deki belirli projeler hakkında konuşmak için erken."


Etiketler

  • Aleksey Miller
  • TürkAkım projesi
  • doğalgaz piyasası
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