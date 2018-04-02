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İstanbul`un enflasyonu açıklandı

02.04.2018 - 09:03
İstanbul`un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan Mart 2018 fiyat indekslerinde İstanbul`da 2018 Mart ayında perakende fiyatlarının yüzde 1.29, toptan fiyatların ise yüzde 0.41 arttığı ortaya koyuldu.

İTO´nun 1995 bazlı "Ücretliler Geçinme Endeksi" 2018 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.34, "Toptan Eşya Fiyatları Endeksi" ise yıllık ortalama yüzde 12.05 arttı. Perakende fiyatlar 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.99 arttı.

Endekse göre Mart 2018´de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.32, gıda harcamalarında yüzde 1.75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.28, konut harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.03 arttı. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

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Mart 2018´de toptan fiyatlar ise aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.19, madenler grubunda yüzde 0.94, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.50 arttı.

Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 0.30 düşüş meydana geldi. 2018 Mart ayında kimyevi maddeler grubu ile mensucat grubunda ise fiyat hareketi gözlemlenmedi.


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