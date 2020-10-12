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İşsizlik rakamları açıklandı

12.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi düşüşle 4 milyon 227 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla 15,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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