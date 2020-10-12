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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Ekim dolar fiyatları

12.10.2020 - 09:48 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.85 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 7.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8372 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9138 TL seviyesini görürken; saat 13.38 itibarıyla 7.8934 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3482 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3179 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2774 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 oranında yükselişle 93.20 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1801 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53 seviyesinde bulunuyor.

Yurt dışında veri gündemi bugün sakin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışları piyasalar tarafından takip edilecek.


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