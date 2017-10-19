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İspanya, Katalonya'nın özerkliğini askıya alıyor

19.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme : 19.10.2017 - 15:53

İspanya hükümeti Katalonya'nın özerkliğini askıya alan anayasa maddesini Cumartesi günü devreye alacak.

İspanya başbakanlık makamı hükümetin Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini Cumartesi günü devreye alacak.

İspanya bakanlar kurulu Katalan lider Carles Puigdemont'un hükümet ile müzakereler başlamazsa Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanını oylamaya başlayacağı açıklamasının ardından özel oturuma çağrılmıştı.

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Puigdemont, İspanya Başbakanı Marian Rajoy'a yazdığı ve bu sabah kamuya açıklanan mektupta, "Hükümet baskıya ve diyalogu engellemeye devam ederse, Katalonya parlamentosu, yerinde gördüğü takdirde, resmi bağımsızlık ilanını oylayacak" dedi.

İspanya'nın özerk bölgelerinden Katalonya 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yaptı. Polis şiddetine rağmen yapılan ve katılımın düşük olduğu referandumu bağımsızlık yanlısı oylar kazandı.

Referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan liderden bağımsızlıktan vazgeçmesi için bugün saat 11.00'e kadar süre vermişti.


Etiketler

  • İspanya
  • Katalonya
  • Charles Puigdemont
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