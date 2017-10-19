Gedikli: Analiz körlüğü bu olsa gerek!

Gedikli, Dünya Bankası`nın Türkiye büyüme tahminini ile ilgili yaptığı yorumda, "Analiz körlüğü bu olsa gerek!" dedi.

Cumhurbaşkanının danışmanlarından Bülent Gedikli, Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4 seviyesine revize etmesiyle ilgili olarak, "Analiz körlüğü bu olsa gerek! Türkiye 2017'de yüzde 5.5'in üstünde büyüyecek" dedi.

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Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gedikli, gelecek yıl tahmini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankası'nın 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Türkiye 2017'de 2018'de ve 2019'da yüzde 5 üstü büyüme hedeflerini tutturacak ve kalkınmayı/refahı tabana yayacağız" diye konuştu.

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