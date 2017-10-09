‹ Önceki Haber İşsizlik fonu 113 milyar liraya yaklaştı İşsizlik fonu 113 milyar liraya yaklaştı Sonraki Haber › Petrol fiyatları 55 doların üzerinde Petrol fiyatları 55 doların üzerinde

İspanya bölünecek mi? Başbakandan açıklama

09.10.2017 - 12:00

İspanya Başbakanı Rajoy, "İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik korunacak" dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bir hafta önce yapılan ve ezici bir üstünlükle evet oyunun çıktığı belirtilen Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından, ülkenin bölünmeyeceğini ve bunu sağlamak için yasaların izin verdiği her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rajoy, Alman Die Welt gazetesinde bugün yer alan açıklamasında, İspanya'nın bölünme tehlikesi bulunup bulunmadığı sorusuna şu yantı verdi:

##$HABER_1441161$##

"Kesinlikle hayır. İspanya bölünmeyecek ve ulusal birlik korunacak. Bunu sağlamak için yasaların izin verdiği her şeyi yapacağız."

Kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi, bağımsızlık yanlısı bir yerel hükümete sahip. Bölgede 1 Ekim'de yapılan ve halkın çok büyük çoğunlukla destek verdiği bağımsızlık referandumu İspanya anayasa mahkemesi tarafından yasaklanmış ve sonucu yasadışı ilan edilmişti.


‹ Önceki Haber İşsizlik fonu 113 milyar liraya yaklaştı İşsizlik fonu 113 milyar liraya yaklaştı Sonraki Haber › Petrol fiyatları 55 doların üzerinde Petrol fiyatları 55 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
100.962 Değişim: -3,05% Hacim : 3.352 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 99.210 09.10.2017 Yüksek 100.999
Açılış: 100.324
3,6980 Değişim: 2,29%
Düşük 3,6421 09.10.2017 Yüksek 3,7923
Açılış: 3,64205
4,3433 Değişim: 2,43%
Düşük 4,2710 09.10.2017 Yüksek 4,4887
Açılış: 4,271
152,45 Değişim: 2,71%
Düşük 149,52 09.10.2017 Yüksek 155,69
Açılış: 149,52
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.