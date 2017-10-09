İspanya bölünecek mi? Başbakandan açıklama

İspanya Başbakanı Rajoy, "İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik korunacak" dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bir hafta önce yapılan ve ezici bir üstünlükle evet oyunun çıktığı belirtilen Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından, ülkenin bölünmeyeceğini ve bunu sağlamak için yasaların izin verdiği her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rajoy, Alman Die Welt gazetesinde bugün yer alan açıklamasında, İspanya'nın bölünme tehlikesi bulunup bulunmadığı sorusuna şu yantı verdi:

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"Kesinlikle hayır. İspanya bölünmeyecek ve ulusal birlik korunacak. Bunu sağlamak için yasaların izin verdiği her şeyi yapacağız."

Kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi, bağımsızlık yanlısı bir yerel hükümete sahip. Bölgede 1 Ekim'de yapılan ve halkın çok büyük çoğunlukla destek verdiği bağımsızlık referandumu İspanya anayasa mahkemesi tarafından yasaklanmış ve sonucu yasadışı ilan edilmişti.