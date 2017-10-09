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İşsizlik fonu 113 milyar liraya yaklaştı

09.10.2017 - 11:57

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 112,8 milyar TL'ye ulaştı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı eylül sonu itibarıyla 112 milyar 847,4 milyon liraya ulaştı. Bir önceki ayda rakam 111 milyar 807,7 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Fon'dan yapılan açıklamaya göre, aylık getiri yüzde 0,71, yıllık getiri ise yüzde 8,46 oldu. Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 88,05'1 kuponlu tahvil, yüzde 10,18'i mevduat, yüzde 1,77'si kuponsuz tahvilden oluştu.


Etiketler

  • İşsizlik Sigortası
  • İşsizlik Sigortası Fonu
  • kuponlu tahvil
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