İş Bankası'nın kârı geriledi | Ekonomi Haberleri

İş Bankası'nın ilk çeyrek net kârı yüzde 19 geriledi.

İş Bankası'nın ilk çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 19 düşüşle 1.46 milyar lira oldu. Bankadan cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamaya göre bankanın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 0.56 artışla 270.9 milyar lira oldu.

Etiketler