Erken rezervasyon yaptıran 3 milyon turist sigortalandı mı? | Ekonomi Haberleri

İstanbul seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesi kararı sonrası okuyuculardan şöyle sorular alıyorum: “Seçimin yapılacağı tarihte erken rezervasyon yaptırıp, tur satın aldım ve paramı da kredi kartı ile ödedim. İptal ettirebilir miyim, sigortadan paramı alabilir miyim?” Bazı okuyucular da kafa karışıklığından yakınarak, ‘kimileri sigortadan paramı iade alacağımı, kimileri ise seçimin sigorta kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Sigorta acentesi ile konuştum, sigortanın içine girmediğini söyledi’ diyor

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Önce, 23 Haziran seçimlerinden bahsedeyim. Seçim konusu, paket tur sigortasının kapsamına girmiyor. Dolayısıyla o tarih için paket tur satın aldıysanız ve seçim nedeniyle rezervasyonunuzu iptal ettirecekseniz, paket tur sigortası bunu karşılamaz. Ancak bu bahsettiğim zorunlu sigorta; bir de tur şirketlerinin tatil paketi satarken müşterilerine önerdikleri, ‘seyahat iptal sigortası’ ya da ‘erken rezervasyon sigortası’ adı altında, isteğe bağlı yaptırılan sigortalar var. Eğer tur satın alırken bu sigortayı da yaptırdıysanız tatilin başlamasından 3-5 gün öncesinde bile iptal edip, sigortadan paranızı alabilirsiniz. İşin bir de yasal tarafı var ki, paket tur sözleşmesine göre turun başlamasından en az 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kesinti yapılmadan, para iade ediliyor. Kaldı ki, son birkaç gündür yapılan açıklamalara bakıyorum, oteller ve tur şirketleri, tüketicilere gerekli kolaylığı sağlıyor.

VATANDAŞIN HABERİ YOK

Asıl sorun başka ve bir türlü de çözüm bulunamıyor. 12 yıl önce seyahat acentalarına yönelik kapsamlı bir kanun çıkartıldı ve sigortacıların itirazlarına rağmen Turizm Bakanlığı ve turizm şirketlerinin isteği ile kanuna bir madde eklenerek; seyahat acentalarına sattıkları paket turlarda zorunlu sigorta uygulaması getirildi. Buna göre, tur şirketleri, paket tur sigortasını zorunlu yaptıracak ve tüketiciye de poliçeyi verecek. Peki, sigorta neyi kapsıyor? Seyahat acentasının iflasından tutun da beş yıldızlı otel deyip üç yıldızlıda konaklatmaya; uçak deyip otobüsle seyahat ettirmeye kadar taahhüt ettiği tüm hizmetleri yerine getirememesini ya da taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesini kapsıyor. Bunlardan biri gerçekleşirse tüketici zararını sigortadan alıyor.

Çok güzel değil mi? Değil işte. Zorunlu olmasına rağmen büyük tur şirketlerinin dışındakiler maliyeti artıyor diye sigortayı yaptırmıyor. Bakanlık 12 yıl önce uygulamayı başlattı ama ne denetliyor ne de ilgileniyor. Vatandaş desen sigortanın varlığından bihaber. Sonuç, her yıl birkaç seyahat acentası iflas edip, arkasında onlarca mağdur bırakıyor. Olay patlayınca da yetkilisinden vatandaşına, herkes sigortanın peşinde koşuyor. Tıpkı geçen sene yaşanan Calista Tur’da olduğu gibi.

ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI

Gelelim bu seneye. Bu yaz erken rezervasyondan yararlanarak paket tur alan 3 milyon turist seyahat edecek. Daha açık bir anlatımla bu yaz bu 3 milyon turistin tur sigortası ile sigortalanmış olması gerekiyor. Öyle mi, değil. Neden? 12 yıldır aynı nedenden dolayı. Ortada kanunla getirilmiş, tur şirketlerinin yaptırması zorunlu, tur sigortası var. Kanun yapılmazsa şirketin ruhsatı iptal edilir diyor. Bakın, yetkili sigorta kurumlarına, bu sigortanın genel şartları bile belirlenmemiş; sadece 12 yıl önce seyahat acentaları kanununa Turizm Bakanlığı tarafından sigorta şartları konmuş. Sigorta şirketleri sigorta teminat vermek istemiyor; tur şirketleri ise maliyetleri artırıyor diye yaptırmak istemiyor. Bazı tur şirketleri kanunen adet yerini bulsun diye sigorta şirketleri ile anlaşıp, düşük teminatlı bir sigorta yaptırıyor. Denetim zaten yok, yaptırım uygulayan hiç yok. Hal böyle olunca da geriye söylenecek tek bir şey kalıyor; umarım bu yaz, 3 milyon turistten bazıları geçen senelerde olduğu gibi sorun yaşamaz.

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