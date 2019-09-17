İş Bankası borçlanma aracı ihracı için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

İş Bankası, toplamda 28 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

İş Bankası toplamda 28 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada yurt içinde 25 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ve 3 milyar TL nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına yönelik genel müdürlüğe yetki verildiği ifade edildi.