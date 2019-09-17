‹ Önceki Haber Akbank konut kredisi faizini düşürdü Akbank konut kredisi faizini düşürdü Sonraki Haber › İş Bankası borçlanma aracı ihracı için yetki verdi İş Bankası borçlanma aracı ihracı için yetki verdi

Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması

17.09.2019 - 17:21
Brezilya'dan Aramco saldırısı sonrası 'petrol' açıklaması | Emtia Haberleri

Petrobras, Suudi Arabistan'daki tesislere düzenlenen saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş karşısında fiyat ayarlaması yapmayacak.

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, Suudi Arabistan'da Suudi Aramco'ya ait 2 tesise düzenlenen ve günlük petrol arzında kesintiye sebep olan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe karşın kendi sattığı petrolün fiyatını artırmayacağını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şirketten yapılan açıklamada, saldırının ardından petrol fiyatlarında görülen yükselişe göre fiyatlarda ivedi düzenleme yapılmayacağı ancak ilerleyen günlerde piyasa koşullarını izleyerek karara varılacağı ifade edildi.

##$HABER_1457410$##

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesindeki televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Bir süre önce Petrobras Üst Yöneticisi Castello Branco ile konuştum. Bana petrol fiyatlarındaki artışın "tipik olmayan" bir durum olduğunu ve sona ermesini beklediğini, dolayısıyla fiyat ayarlaması yapmayı planlamadıklarını söyledi." diye konuştu.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Akbank konut kredisi faizini düşürdü Akbank konut kredisi faizini düşürdü Sonraki Haber › İş Bankası borçlanma aracı ihracı için yetki verdi İş Bankası borçlanma aracı ihracı için yetki verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.447 Değişim: -1,11% Hacim : 10.008 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.977 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7049 Değişim: 0,08%
Düşük 5,6946 18.09.2019 Yüksek 5,7061
Açılış: 5,7004
6,3177 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3075 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
275,38 Değişim: 0,04%
Düşük 274,93 18.09.2019 Yüksek 275,50
Açılış: 275,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.