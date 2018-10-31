Irak petrol üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor | Ekonomi Haberleri

Irak petrol üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor
Irak'ın yeni Petrol Bakanı Ghadbhan, "Irak Petrol Bakanlığı petrol üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor" dedi.
Irak'ın yeni Petrol Bakanı Thamer Ghadbhan ülkenin petrol üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ve yabancı petrol şirketlerini destekleyeceklerini söyledi.
Ghadbhan düzenlediği basın toplantısında bakanlığın petrol rafinerilerini geliştirmeye ve üretim kapasitesini artırmaya çalışacağını söyledi
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