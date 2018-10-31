Irak petrol üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor | Ekonomi Haberleri

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Ghadbhan düzenlediği basın toplantısında bakanlığın petrol rafinerilerini geliştirmeye ve üretim kapasitesini artırmaya çalışacağını söyledi

Irak'ın yeni Petrol Bakanı Thamer Ghadbhan ülkenin petrol üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ve yabancı petrol şirketlerini destekleyeceklerini söyledi.

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