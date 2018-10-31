"Birkaç faiz artışı daha gerekli"

Fed'in eski Başkanı Yellen "Bu noktada birkaç faiz artışı daha yapmak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdam piyasasında istikrar açısından gerekli" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın eski Başkanı Janet Yellen, Washington'da düzenlenen bir konferansta konuştu. Yellen "Bu noktada birkaç faiz artışı sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdam piyasasında istikrar açısından gerekli" dedi.

Yellen faiz artışının devam etmesi gerektiğini belirterek "Bu noktada sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdam piyasasında aşırı ısınmayı engellemek için bir kaç faiz artışı daha gerekir" değerlendirmesini yaptı.

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Yellen, Fed fon faizlerinin ortalamasının gelecek 10 senede yüzde 3 olacağını öngördü. Bu da Fed'in 3 kez daha faiz artırması demek. Bu sene 3 kez faiz artıran ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında da faiz artırması bekleniyor. Ancak Fed ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerinden de nasibini alıyor. Trump 10 Ekim'deki açıklamasında Fed'in bu sene bu kadar faiz artırdığı için 'delirmiş' olduğunu söylemişti.

Yellen Trump'ın bu görüşlerine dair "Başkan'ın elbette fikirlerini ifade etme hakkı var, bence Fed'in biraz daha fazla faiz arttırması uygun olur" ifadesini kullandı.

Yellen Başkan'ın bu söylemlerinin ABD'ye zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu ve Merkez Bankalarının hedefler doğrultusunda bağımsız politikalar uygulaması durumunda ekonomilerin daha iyi işlediğini sözlerine ekledi.

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