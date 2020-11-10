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İnşaat malzemesinde yılın en yüksek ihracatı

10.11.2020 - 11:08
İnşaat malzemesinde yılın en yüksek ihracatı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, eylülde değer ve miktar olarak yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artan inşaat malzemeleri ihracatı, miktar olarak da 5,65 milyon ton ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

 

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamada, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül 2020 sonuçları paylaşıldı. Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı eylülde ağustos ayına göre yüzde 25,4 artarak yeniden hız kazanırken, 1,99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı, eylülde yılın en yüksek aylık ihracatı oldu.

Yurt dışı pazarlarda, Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle talep önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, eylülde miktar olarak bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 5,65 milyon tona ulaştı. Geçen yılın eylül ayına göre yüzde 20 artan ihracat, miktar olarak tüm zamanların rekorunu kırarken, bir önceki rekor 5,51 milyon ton ile Temmuz 2020'de gerçekleşmişti.

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Eylül 2019'da 0,40 dolar/kg olan inşaat malzemeleri ihracatı ortalama birim fiyatı, bu yılın aynı döneminde 0,35 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları, haziran ve temmuzda artış gösterdi, ağustos ve eylül aylarında ise durağanlaştı.

İTHALAT, 243,9 BİN TON OLDU

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı, miktar olarak eylülde geçen yılın eylül ayına göre yüzde 33,4 arttı ve 243,9 bin ton oldu.

Eylül ayı ithalatı, bir önceki ayın yüzde 18,5 üzerinde gerçekleşirken, sanayi ithalatı değer olarak eylülde 722 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İnşaat malzemeleri eylül ayı ithalatı, değer olarak 2020'nin en yüksek aylık ithalatı olurken, ithalat ortalama birim fiyatı eylülde 2,96 dolar/kg seviyesine yükseldi.

Ağustos ayındaki düşüşün ardından eylülde ithalat birim fiyatı arttı. Aylık ithalat birim fiyatı, Eylül 2019'da 2,95 dolar/kg olmuştu.

ALT SEKTÖRLER İHRACATTA YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERDİ

Eylülde inşaat malzemeleri ihracat performansı, ağustos ayındaki yavaşlama sonrası yeniden hızlandı. 8 alt ürün grubundan 5'inin ihracat birim fiyatları Eylül 2019'a göre geriledi, 3 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları arttı.

Yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı eylülde yüzde 19,4 gerilerken, mineral ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 11 düştü. Prefabrik yapıların ortalama ihraç birim fiyatı ise yüzde 47,7 artış gösterdi.

Eylülde 8 alt ürün grubundan 7'sinde ihracat miktar olarak geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Sadece bir üründe ihracat miktarı, geçen yılın ihracat miktarının altında kaldı.

Eylül 2020'de en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 32,6 ile kimyasal ürünlerde, yüzde 28,4 ile yalıtım malzemelerinde ve yüzde 27,2 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. İhracatı miktar olarak gerileyen tek alt sektör demir-çelik ürünleri oldu.

7 alt ürün grubunda ihracat eylülde değer olarak yükseldi. Değer olarak en yüksek ihracat artışı, yüzde 56 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Değer olarak ihracatın gerilediği tek alt sektör yine demir-çelik ürünleri olarak belirlendi.

TÜRKİYE SANAYİ İHRACATI EYLÜL AYINDA YENİDEN İVME KAZANDI

Türkiye sanayi ihracatı, ağustos ayındaki yavaşlama sonrası eylülde yeniden hızlandı. Eylül ihracatı, değer ve miktar olarak ağustos ayının üzerinde gerçekleşirken, sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki aya göre yüzde 30,3 arttı.

Eylül ihracatı değer olarak geçen yılın aynı döneminin yüzde 5,7 üzerinde gerçekleşirken, eylülde sanayi ihracatı değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı oldu.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak eylülde bir önceki aya göre yüzde 17,3 arttı.

Sanayi ihracatı miktar olarak da önemli bir artış kaydetti. Eylülde sanayi ihracatı miktar olarak 2020'nin en yüksek aylık ihracatı oldu.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ağustosta 1,19 dolar/kg iken, eylülde ayında 1,32 dolar/kg olarak belirlendi. İhracat birim fiyatları, geleneksel eylül ayı yükselişini 2020'de de yaşadı.


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