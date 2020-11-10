Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 505 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1888 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın yatırımcıları için çok önemli 2 anahtar verdi.

Dün ons altın ve dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 490 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 495 liradan başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 481.46 lira seviyesini, en yüksek ise 508.41 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.56 itibarıyla yüzde 4.71 oranında yükselişle 505.41 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 319 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1889 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1.25 oranında düşüşle 1888 dolardan işlem gördü.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 2 ÖNEMLİ ANAHTAR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Dün gelen aşı haberleri ardından ons altın fiyatları sert bir düşüşle 1900 doların altına geriledi, gün içi işlemlerde aşağıda 1850 doları test ederken, dolar/TL kurundaki sert düşüş de üzerine eklenince gram altın fiyatları da gün içi işlemlerde en düşük 481 TL seviyesini test etti.

Buradan yatırımcılar için çok önemli 2 tane anahtar verebiliriz. Aşı ile ilgili olarak bundan sonra gelmesi beklenen haber artık test sonuçlarının başarılı olduğu ve aşının genelde uygulanmaya başladığına dair onayların alındığı olur. Bu durumda artık ons altın fiyatları öyle bir düşüşe geçer ki bu seviyeleri uzun süre göremeyiz.

Diğer yandan eğer test sonuçlarından başarısızlıklar gündeme gelir ve aşının uygulanması onayları alınamadığı haberleri yayılırsa işte o zaman da 2000 doları üzerine çıkar. Özetle ons altında en önemli belirleyici etken aşı haberi.

Teknik açıdan ise, yorumlarımda sıkça bahsettiğim ve beni hiç yanıltmayan yükseliş trendinin kuvvetlendiğine dair iki kritik direnç seviyesi var. Bir tanesi 1910 dolar diğeri de 1961 dolar. Her seferinde çalışmış olan bu iki seviyeyi kendinize kılavuz olarak alabilirsiniz. 1910 ve 1961 doları aşmakta her seferinde zorlanmakta ve üzerine çıkışlarda ons altın yükselişi çok hızlı bir ivme kazanmakta.

Şu an itibariyle gerçekleşen düşüş nedeniyle gözümüz 1878 dolar desteğinde kalabilecek mi, yoksa bunu kırarak 1869 dolar seviyelerine çekilecek mi? Yakından izlemek gerekli.

Gram altın cephesinde ise yine dün yaşanan ani sert düşüşler sonrasında gözümüz fiyatın 480 TL’ye kadar çekilip çekilmeyeceğinde. Ons altın ve dolar/TL kurunun gidişatına bakılırsa 480 TL seviyesine kadar inmesi pek kolay olasılık gibi şu anda görülmese de dikkatle izlenmesi gereken kritik bir seviye. Şu andaki fiyatların bir alım fırsatına çevrilebilmesi için makro veri ajandasından çok siyasi ve jeopolitik haber akışlarının yakından takip edilerek gelişmeler paralelinde akışı kaçırmamak için yatırımcılara sıcak takip öneriyorum.

Etiketler