İngiltere'de işten çıkarmalar rekor seviyede | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de işten çıkarmalar üçüncü çeyrekte rekor seviyeyi gördü.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, COVID destek önlemlerinde U dönüşü yapmadan önce, resmi verilere göre İngiliz işverenler üçüncü çeyrekte rekor sayıda personel işten çıkardı ve işsizlik oranı yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi 314 bin ile rekor sayıda işçinin üçüncü çeyrekte işten çıkarıldığını açıkladı. Bu rakam, ikinci çeyrekte işten çıkarılanların sayısından 181 bin fazla.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı anketteki beklentilere paralel olarak işsizlik oranı yüzde 4.8'e yükseldi.

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Halk ve yatırımcılar dün Pfizer ve BioNTech'in deneysel COVID-19 aşısının denemelerde yüzde 90'dan fazla etkili olduğu haberinden destek bulurken, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verileri birçok İngiliz bazı zor ayların beklediğini gösterdi.

Verilere göre, bu çeyrekte istihdam 164 bin azaldı. Reuters anketinde istihdamın 148 bin azalması bekleniyordu.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta açıkladığı tahmininde, İngiltere'de işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 6.3'e, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 8 ile zirveye ulaşacağını öngördü.

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