‹ Önceki Haber KOSGEB desteğiyle iş yeri açan girişimci iç piyasaya erişte yetiştiremiyor KOSGEB desteğiyle iş yeri açan girişimci iç piyasaya erişte yetiştiremiyor Sonraki Haber › Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

İngiltere'de işten çıkarmalar rekor seviyede

10.11.2020 - 16:38
İngiltere'de işten çıkarmalar rekor seviyede | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de işten çıkarmalar üçüncü çeyrekte rekor seviyeyi gördü.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, COVID destek önlemlerinde U dönüşü yapmadan önce, resmi verilere göre İngiliz işverenler üçüncü çeyrekte rekor sayıda personel işten çıkardı ve işsizlik oranı yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi 314 bin ile rekor sayıda işçinin üçüncü çeyrekte işten çıkarıldığını açıkladı. Bu rakam, ikinci çeyrekte işten çıkarılanların sayısından 181 bin fazla.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı anketteki beklentilere paralel olarak işsizlik oranı yüzde 4.8'e yükseldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Halk ve yatırımcılar dün Pfizer ve BioNTech'in deneysel COVID-19 aşısının denemelerde yüzde 90'dan fazla etkili olduğu haberinden destek bulurken, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verileri birçok İngiliz bazı zor ayların beklediğini gösterdi.

Verilere göre, bu çeyrekte istihdam 164 bin azaldı. Reuters anketinde istihdamın 148 bin azalması bekleniyordu.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta açıkladığı tahmininde, İngiltere'de işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 6.3'e, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 8 ile zirveye ulaşacağını öngördü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.243 Değişim: 0,93% Hacim : 35.130 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.219 10.11.2020 Yüksek 1.244
Açılış: 1.227
8,1309 Değişim: 0,97%
Düşük 8,0372 10.11.2020 Yüksek 8,3887
Açılış: 8,0525
9,6115 Değişim: 1,01%
Düşük 9,4898 10.11.2020 Yüksek 9,9237
Açılış: 9,5153
492,53 Değişim: 1,97%
Düşük 481,46 10.11.2020 Yüksek 508,41
Açılış: 483,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.