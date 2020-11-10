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Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

10.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme :
Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulda, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın TBMM üyeliğinin bugün itibarıyla sona erdiğini bildirerek, ant içmesi için Elvan'ı kürsüye davet etti.

Lütfi Elvan, kürsüye çıkarak yemin etti.

Elvan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Haydar Akar, Elvan'ın, yemin metnindeki "ant içerim" ifadesini , "söz veriyorum" şeklinde okuduğunu belirterek, metni tekrar okuması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kürsüye gelerek yeminini tekrar etti.

Bakan Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır" açıklamasında bulundu. 


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