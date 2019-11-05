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İngiltere'de hizmet sektörü yatay seyretti

05.11.2019 - 14:58
İngiltere'de hizmet sektörü yatay seyretti | Ekonomi Haberleri

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi geçen ay 50 seviyesinde kaydedildi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50 seviyesinde kaydedildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 49,5 seviyesinde bulunuyordu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin hizmet sektöründe yeni siparişleri baskıladığı belirtildi.


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