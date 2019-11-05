‹ Önceki Haber İngiltere'de hizmet sektörü yatay seyretti İngiltere'de hizmet sektörü yatay seyretti Sonraki Haber › Hazine 2.3 milyar lira borçlandı Hazine 2.3 milyar lira borçlandı

AVM ciro endeksi üçüncü çeyrekte yükseldi

05.11.2019 - 15:03
AVM ciro endeksi üçüncü çeyrekte yükseldi | Ekonomi Haberleri

AVM Perakende Ciro Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı.

AVM Perakende Ciro Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Artış oranı üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,5'e ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin eylül ayı ve üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.

Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Üçüncü çeyrekteki artış oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar eylülde İstanbul'da bin 348 TL, Anadolu'da 971 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 122 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciroda ise önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 8,6 artış yaşandı. Bu çeyrekte AVM'lerde metrekare verimliliği bin 207 TL olarak gerçekleşti.

METREKARE VERİMLİLİĞİNDE ARTIŞ LİDERİ AYAKKABI KATEGORİSİ

Eylülde, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabıda yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 arttı.

Metrekare verimliliği teknoloji kategorisinde yüzde 11, hipermarkette yüzde 7,3 ve giyimde yüzde 7,2 yükselirken, diğer kategorisinde yüzde 4,5, yiyecek-içecekte yüzde 6,5 azaldı.

Eylülde ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,2 daralma yaşanırken, üçüncü çeyrekte düşüş yüzde 4,7'de kaldı.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ ARTIŞ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN OLUMLU"

Verilere ilişkin açıklamada AYD tarafından yapılan değerlendirmede, son iki ayda olduğu gibi eylülde de enflasyon oranının altında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte yüzde 8,5'li bir büyümenin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan, kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken, metrekare verimliliğinde ağustosta göre bir miktar düşüş yaşanması, tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.525 Değişim: 0,44% Hacim : 6.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.848 05.11.2019 Yüksek 100.694
Açılış: 100.147
5,7560 Değişim: 0,29%
Düşük 5,7179 05.11.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7391
6,3721 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3647 05.11.2019 Yüksek 6,4008
Açılış: 6,3885
274,51 Değişim: -1,38%
Düşük 274,02 05.11.2019 Yüksek 278,82
Açılış: 278,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.