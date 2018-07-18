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İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında geldi

18.07.2018 - 15:47
İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında geldi

İngiltere'de, haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 2,4 seviyesinde artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistiklik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 2,4 seviyesinde artış kaydettiği belirtildi. Beklenti ülkede haziran ayında yıllık bazda TÜFE'nin yüzde 2,6 artış kaydetmesi yönündeydi. 

ONS açıklamasında, İngiltere'de haziran ayında giyim perakende sektöründe olan fiyat indirimlerinin toplam enflasyon oranının beklentini altında kalmasına etki gösterdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İngiltere'de haziran ayında TÜFE aylık bazda ise bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 0,2 artış gösterdi. Ülkede haziran ayında çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,1 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,9 artış gösterdi.

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İngiltere'de haziran ayında perakende fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 artış kaydetti.

Ülkede haziran ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdi. Haziran ayında yıllık bazda ÜFE de yüzde 3,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 3,1 artış kaydetti.

Daha önce İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söylemişti. 

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor. “ ifadelerini kullanmıştı. 

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’ nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor. 

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı. 

Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı. 


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