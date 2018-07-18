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263 fondan 229 tanesi yükseldi

18.07.2018 - 15:35
263 fondan 229 tanesi yükseldi

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 18/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 229 tanesi yükselirken 32 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.24 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.33 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.24 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,907,753 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.47 ile 2.69 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.69 ile AGH olurken onu yüzde 2.64 ile KEH ve yüzde 2.44 getiri ile HHB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.47 ile ABE olurken onu yüzde -0.11 ile ALR ve yüzde -0.11 getiri ile AMB takip etti.

HİSSE SENEDİ

 BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 18/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.00 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.64 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.52 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,556,606 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.55 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.40 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.29 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.47 ile 2.44 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.44 ile HHB olurken onu yüzde 2.39 ile AHB ve yüzde 2.38 getiri ile AZH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.47 ile ABE oldu.

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