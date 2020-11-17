‹ Önceki Haber İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Bu ileriye doğru çok büyük bir adım İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Bu ileriye doğru çok büyük bir adım Sonraki Haber › ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında

İngiltere ve ABD havacılık anlaşması imzaladı

17.11.2020 - 16:16
İngiltere ve ABD havacılık anlaşması imzaladı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere ve ABD arasında sivil havacılık anlaşması imzalandığını duyurdu.

 

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ve ABD arasında, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile devam eden geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından uçuşların devamını sağlamak amacıyla havacılık anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu düzenleme, mevcut AB anlaşmasının yerini alacak ve (ABD ile İngiltere arasında) seyahatin devam etmesini sağlayacak.” ifadesine yer verildi.

##$HABER_1465515$##

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Anlaşma, en yakın dostlarımız ve müttefiklerimiz ile birlikte seyahat etmeye ve ticaret yapmaya devam etme imkanı tanıyacak. Birlikte çalışarak Atlantik’in diğer yakası ile ekonomilerimizi destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile İngiltere ve ABD, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ülke arasında hava yolu trafiğinin sorunsuz şekilde devamını sağlamış oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.260 Değişim: 0,00% Hacim : 27.646 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 17.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,7532 Değişim: 0,70%
Düşük 7,6812 18.11.2020 Yüksek 7,7679
Açılış: 7,6995
9,2050 Değişim: 0,74%
Düşük 9,1078 18.11.2020 Yüksek 9,2231
Açılış: 9,1378
468,39 Değişim: 0,57%
Düşük 464,34 18.11.2020 Yüksek 468,96
Açılış: 465,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.