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İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Bu ileriye doğru çok büyük bir adım

17.11.2020 - 15:48
İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Bu ileriye doğru çok büyük bir adım | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için yapılan aşıların uygulanmasının ekonomik belirsizliklerin azaltılmasında büyük bir rol oynayacağını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası’nın resmi sitesinde yayımlanan metinde görüşlerine yer verilen Bailey, “Ekonomik teori, geleceğe ilişkin artan belirsizliklerin yatırımlar üzerinde negatif etkisi olduğunu gösteriyor. Belirsizliklerin çözümlenmesi için bekle ve görü çekici kılıyor.” İfadelerini kullandı.

Yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisinin İngiltere için belirsizlikleri artırdığını ve yatırımları baskıladığını belirten Bailey, “Bizim İngiltere Merkez Bankası olarak görevimiz (gelişmeleri) gördükçe söylemek. Evet, belirsizlik yatırımların azalmasına yol açıyor.” yorumunu yaptı.

Bankanın son Para Politikası Raporunu yayımlamasından bu yana, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin “cesaret verici haberlerin” gelmeye başladığını belirten Bailey, “Tabii ki yapılacak çok şey, toplanacak çok kanıt var. Fakat bu ileriye doğru çok büyük bir adım. Bu belirsizliklerin seviyesinin azaltılmasında büyük bir rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, “Eğer şimdi tünelin sonunda biraz ışık görebiliyorsak, o zaman ekonomimizin gelecekte nasıl görüneceğine, Kovid 19’un nasıl bir mirası olacağına ve gerekli olan yapısal değişimleri nasıl öncelikle ele alıp destekleyeceğimize odaklanmamız gerekiyor.” dedi.

İngiltere’de salgın ortamında finansman görünümüne de değinen Bailey, “Yatırımlar, finans edilmek zorunda. Kovid-19 şirketler için büyük bir şok yarattı. Ağustos ayındaki Finansal İstikrar Raporumuza göre İngiliz şirketler bu yıl toplam 200 milyar sterline kadar nakit akışı açığı ile karşılaşabilir. Buna ek olarak, potansiyel olarak gelecek yıl yeniden finanse edilmesi gerekecek toplam 275 milyar sterlin seviyesinde vadesi gelmiş borç var. “değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 15,5 büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomi salgın öncesindeki durumuna kıyasla, halen yüzde 8,2 daha küçük durumda. İngiltere'de eylül ayı itibarıyla işsizlik yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,8'e yükselmiş, toplam 243 bin kişi işini kaybetmişti.


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