İngiltere’nin iki dev şirketi iflas etti

İngiltere'de Balfour Beatty’nin ardından en büyük ikinci inşaat şirketi olan Carillion'un internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin iflas ettiği bildirildi.

İngiltere'nin en büyük ikinci inşaat şirketi Carillion'un iflas ettiği açıklandı. İngiltere'de Balfour Beatty'nin ardından en büyük ikinci inşaat şirketi olan Carillion’un internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin iflas ettiği bildirildi. Şirket 1,5 milyar sterline ulaşan borcu nedeniyle geçen seneden bu yana mali sıkıntılar yaşıyordu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, inşaat şirketinin halihazırda yürüttüğü kamu hizmetlerinin devam edeceği bildirildi.

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Başbakan Yardımcısı David Lidington, “Şirketin tüm çalışanları işlerine gitmeye devam etmeli. Maaşları ödenmeye devam edecek. Kamu hizmetlerini sürdüren işçilerin halen sürdürmeleri gereken önemli görevleri var.” ifadelerini kullandı.

Carillion halihazırda ülkenin raylı sisteminin büyük kısmını oluşturan Network Rail şirketinin altyapı, bakım ve onarım hizmetlerini yürütüyor. Şirketin 20 bini İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 43 bin kişi çalışıyor.

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