Dolar ne kadar? ( 16 Ocak dolar fiyatları )

Sınır ötesine operasyon ihtimaliyle artan siyasi gerilim sebebiyle yükselen dolar fiyatları, öğleden sonra geriledi ve yeniden 3.80 seviyesinin altını gördü. Kritik haftada TCMB'nin faiz toplantısı ve Fitch'in olası Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Artan jeopolitik risklerle gün içerisinde 3.83 seviyesinin üzerini gören dolar/TL, öğleden sonra gevşeyerek en düşük 3.7852 seviyesini gördü.

Yeni güne 3.80 seviyelerinde başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 3.8340 seviyesini görürken öğleden sonra 3.80'nin altına geriledi. Dolar/TL, saat 17.23 itibarıyla 3.7889 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6272 seviyesinde bulunuyordu. Euro/dolar paritesi ise 1.2270 seviyelerinde...

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TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Dolar hem G-10 hem gelişen ülke kurlarına karşı satılırken, Türk lirası’nın 1.5 günde 3.75’den 3.82’ye değer kaybını tabii ki normal piyasa şartlarında değerlendirmek zor. ABD’nin Kuzey Suriye’de 30 bin kişilik bir YPG ordusu kurulduğuna dair haberleri doğrulaması sonrası yükselen riskler Türk lirası’nı önemli negatif ayrışma içine soktu" dedi.

Ökte şöyle devam etti: "Dolar/TL'de önemli seviye gördüğüm 3.8116‘nın (ABD vize krizinin çözüldüğünün hurriyet.com.tr’de duyurulma anı) kırılması da Türk lirası açısından negatif. Bu seviye altında Türk lirası’na karşı dolar açığa satanların kapanma ihtimalinin yükseldiği görüşündeyim. Merkez Bankamız’dan Perşembe günü faiz artırımı öngörmediğimden, 50-günlük ağırlıklı ortalama 3.8445 seviyesine kadar doların alıcılı seyrini ve bu seviye üzerinde hane halkının 3.73-3.80 arası dolar alımlarını realize etmeye gelmesini bekliyorum."

DOLARDA YÖN YUKARI MI?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel bazda dolar hareketi, hem G-10, hem de gelişmekte olan ülke paraları grubuna karşı zayıf olmayı sürdürüyor. ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde bile dolar hızla değer kaybederek, küresel piyasalarda belirleyici olmayı sürdürdü. Her ne kadar ABD’de iyi gelen veriler söz konusu olsa da, Fed dışındaki merkez bankalarının başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere para politikasında sıkılaşmayı daha ciddi ele alıyor olmaları doların gerilemesindeki başlıca nedenlerdendir" dedi.

Erkan şöyle değerlendirdi: "Bu ortamda Türk Lirası'nın hem küresel bazda, hem de kendi grubu gelişmekte olan ülke paraları içerisinde negatif ayrıştığı gözlenmekte. Doların küresel düşüşü bugün duraksarken, Türk Lirası'nın günlük bazda gelişmekte olan ülke paraları içerisinde en çok değer kaybeden para birimi. Gündemde siyaset ve jeopolitik konular varken, tahvil piyasaları ise bir yandan bugün Hazine’nin 12 aylık kupon ödemesiz tahvil ihracını izleyecek. Gösterge tahvilin faizi yüzde 13,33’te stabil iken, 10 yıllık tahvil faizinin artan risk barometreleriyle yüzde 11,92 seviyesine yükseldiği görülmekte. Makroekonomik gündemde; Perşembe günü TCMB’nin açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü Fitch’in yayınlayacağı kredi notu değerlendirmesi var. İkisinde de bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.

Dolar/TL kurunda 3,80 bandı üzerine çıkılmasıyla beraber yukarı yönlü eğilimin bir adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Bu durumda kurda 3,84 seviyesinin ana bant olarak yukarıda hedeflenebileceğini düşünüyoruz. 3,80’nin altındaki ana bant seviyesi 3,75 ve konjonoktürel gelişmeler kurun bu banttan uzaklaşıp yukarı seviyeleri hedeflemesine neden olmaktadır."

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