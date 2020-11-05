İngiltere Merkez Bankası varlık alım programının artırdı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, varlık alım programının büyüklüğünü 150 milyar sterlin artırarak 895 milyar sterline çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ikinci koronavirüs tecrit uygulamasının ekonomide yaratacağı tahribatı önlemeye çalışırken devasa tahvil alım programını 150 milyar sterlin (195 milyar dolar) daha artırdı.

BoE, varlık alım programının büyüklüğünü 895 milyar sterline çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu varlık alım programının 845 milyar sterline çıkarılmasını bekliyordu.

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BoE beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.1'de tutarken ilk defa borçlanma maliyetlerini sıfırın altına çekmenin uygulanabilirliğini değerlendiriyor.

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