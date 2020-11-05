‹ Önceki Haber İngiltere Merkez Bankası varlık alım programının artırdı İngiltere Merkez Bankası varlık alım programının artırdı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak çıktı

05.11.2020 - 12:14
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak çıktı | Ekonomi Haberleri

ABD iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak çıktı.

Böylece dünyanın en büyük ikinci sera gazı yayıcısı olan ABD, Başkan Donald Trump'ın bu anlaşmadan çekilmek için daha önce vermiş olduğu sözünü yerine getirmiş oldu.

Ancak kıran kırana geçen ABD seçiminin sonucu, bu anlaşmadan çekilmenin ne kadar süreceğini belirleyecek. ABD'de Demokratların başkan adayı Trump'ın rakibi Joe Biden, seçimi kazandığı takdirde Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma sözü vermişti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) genel sekreteri Patricia Espinosa Reuters'a yaptığı açıklamada "ABD'nin çekilmesi Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabalarda ve bizim rejimimizde büyük boşluk yaratacak" dedi.

##$HABER_1465290$##

ABD hala UNFCCC'ye taraf olmaya devam ediyor ve Espinosa, UNFCCC'nin "Paris Anlaşması'na yeniden katılmak için her türlü çabada ABD'ye yardım etmeye hazır" olacağını söyledi.

Trump, ABD ekonomisine zarar vereceğini öne sürerek ilk olarak Haziran 2017'de ABD'yi anlaşmadan çekme niyetini açıklamıştı. ABD yönetimi, 4 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e resmi bildirimde bulundu. Böylece ABD, 2015'te yapılan anlaşmayı imzalayan 197 ülke içinden çekilen tek ülke oldu.

UNFCCC, İngiltere, Fransa, Şili ve İtalya ortak açıklamada ABD'nin çekilmesini "esefle karşıladıklarını" söyledi. Açıklamada, "İklim adımlarını hızlandırmak için tüm ABD paydaşları ve dünyadaki ortaklarla çalışmaya kararlıyız" denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.183 Değişim: 1,32% Hacim : 16.788 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 1.170 05.11.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.173
8,4377 Değişim: 0,19%
Düşük 8,4114 05.11.2020 Yüksek 8,4795
Açılış: 8,4215
9,9945 Değişim: 1,16%
Düşük 9,8472 05.11.2020 Yüksek 10,0163
Açılış: 9,8798
522,73 Değişim: 1,33%
Düşük 514,93 05.11.2020 Yüksek 523,10
Açılış: 515,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.