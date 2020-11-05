ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak çıktı | Ekonomi Haberleri

ABD iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak çıktı.

Böylece dünyanın en büyük ikinci sera gazı yayıcısı olan ABD, Başkan Donald Trump'ın bu anlaşmadan çekilmek için daha önce vermiş olduğu sözünü yerine getirmiş oldu.

Ancak kıran kırana geçen ABD seçiminin sonucu, bu anlaşmadan çekilmenin ne kadar süreceğini belirleyecek. ABD'de Demokratların başkan adayı Trump'ın rakibi Joe Biden, seçimi kazandığı takdirde Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma sözü vermişti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) genel sekreteri Patricia Espinosa Reuters'a yaptığı açıklamada "ABD'nin çekilmesi Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabalarda ve bizim rejimimizde büyük boşluk yaratacak" dedi.

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ABD hala UNFCCC'ye taraf olmaya devam ediyor ve Espinosa, UNFCCC'nin "Paris Anlaşması'na yeniden katılmak için her türlü çabada ABD'ye yardım etmeye hazır" olacağını söyledi.

Trump, ABD ekonomisine zarar vereceğini öne sürerek ilk olarak Haziran 2017'de ABD'yi anlaşmadan çekme niyetini açıklamıştı. ABD yönetimi, 4 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e resmi bildirimde bulundu. Böylece ABD, 2015'te yapılan anlaşmayı imzalayan 197 ülke içinden çekilen tek ülke oldu.

UNFCCC, İngiltere, Fransa, Şili ve İtalya ortak açıklamada ABD'nin çekilmesini "esefle karşıladıklarını" söyledi. Açıklamada, "İklim adımlarını hızlandırmak için tüm ABD paydaşları ve dünyadaki ortaklarla çalışmaya kararlıyız" denildi.

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