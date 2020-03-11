‹ Önceki Haber AVM Perakende Ciro Endeksi ocak ayında arttı AVM Perakende Ciro Endeksi ocak ayında arttı Sonraki Haber › Lagarde: Elimizdeki tüm araçlar değerlendirilecek Lagarde: Elimizdeki tüm araçlar değerlendirilecek

İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'sıfır faiz' mesajı

11.03.2020 - 13:58
İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'sıfır faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, "İngiltere Merkez Bankası, faizi sıfıra yakın seviyeye indirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, perakende sektöründe ani yavaşlama olduğuna işaret eden öncü veriler nedeniyle merkez bankasının sürpriz 50 baz puan faiz indirimi kararı aldığını ve faizlerin daha fazla indirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

BOE bu sabah politika faizini koronavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmek için yüzde 0.75'ten yüzde 0.25'e indirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Halefi Andrew Bailey ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Carney, "Geçen haftada itibarıyla tüketici ürünleri başta olmak üzere, hem işletmeler ile doğrudan irtibatımız hem de işbirliği yapan kurumlar üzerinden edindiğimiz izlenim perakende sektöründeki faaliyetlerin hızla yavaşladığına işaret ediyor" dedi.

Perakende sektöründeki yavaşlama öncesinde imalat sektörü ve tedarik zincirinin benzer emareler gösterdiğine dikkat çeken Carnet, BOE'nin faizi sıfıra yakın seviyelere indirebileceğini ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.966 Değişim: -0,10% Hacim : 9.224 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 98.806 11.03.2020 Yüksek 102.839
Açılış: 100.416
6,1944 Değişim: 0,62%
Düşük 6,1306 11.03.2020 Yüksek 6,2029
Açılış: 6,1565
6,9887 Değişim: 0,59%
Düşük 6,9390 11.03.2020 Yüksek 7,0373
Açılış: 6,9476
327,33 Değişim: 0,23%
Düşük 326,41 11.03.2020 Yüksek 332,13
Açılış: 326,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.