İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'sıfır faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, "İngiltere Merkez Bankası, faizi sıfıra yakın seviyeye indirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, perakende sektöründe ani yavaşlama olduğuna işaret eden öncü veriler nedeniyle merkez bankasının sürpriz 50 baz puan faiz indirimi kararı aldığını ve faizlerin daha fazla indirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

BOE bu sabah politika faizini koronavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmek için yüzde 0.75'ten yüzde 0.25'e indirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Halefi Andrew Bailey ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Carney, "Geçen haftada itibarıyla tüketici ürünleri başta olmak üzere, hem işletmeler ile doğrudan irtibatımız hem de işbirliği yapan kurumlar üzerinden edindiğimiz izlenim perakende sektöründeki faaliyetlerin hızla yavaşladığına işaret ediyor" dedi.

Perakende sektöründeki yavaşlama öncesinde imalat sektörü ve tedarik zincirinin benzer emareler gösterdiğine dikkat çeken Carnet, BOE'nin faizi sıfıra yakın seviyelere indirebileceğini ifade etti.

Etiketler