Lagarde: Elimizdeki tüm araçlar değerlendirilecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda elindeki tüm araçları değerlendireceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) liderlerine ECB'nin bu haftaki toplantısında "çok düşük" maliyetle fonlama sağlayacak araçlar başta olmak üzere elindeki tüm politika araçlarını değerlendireceğini söyledi.

Bloomberg'de yer alan haberde, konuya yakın bir kaynağa dayandırılarak Lagerde'nin AB liderlerine ortak bir önlem alınmazsa 2008'deki finansal krize benzer bir senaryoyla karşılaşılacağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.

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Habere göre Lagarde, aynı zamanda para politikası önlemlerinin sadece hükümetler tam destek verirse işe yarayacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre; ECB para politikası toplantısı sonuçlarını yarın açıklayacak.

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