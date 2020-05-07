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İngiltere faize dokunmadı! Daha fazla canlandırma önlemi açıklamadı

07.05.2020 - 14:00
İngiltere faize dokunmadı! Daha fazla canlandırma önlemi açıklamadı | Ekonomi Haberleri

İngiltere ekonomisine daha fazla canlandırma önlemi açıklamayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını tarihi dip seviye olan yüzde 0.1'de sabit tuttu. BoE, 645 milyar sterlin (774 milyar dolar) değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişikliğe gitmedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını sabit tuttu, kamu ve özel sektör tahvil alım programını değiştirmedi. Buna göre BoE, poltika faizini tarihi dip düzey olan yüzde 0.1’de tutarken, 635 milyar sterlin değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişiklik yapmadı.

Bank of England faiz kararı açıklamasında ayrıca, birçok işletmenin henüz toparlanamadığına dikkat çekilerek, ekonomi için uzun vadeli risklerin hala güçlü olduğu uyarısı da yapıldı.

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Bank of England Başkanı Andrew Bailey, Covid-19 pandemisi sonrası ekonomiyi desteklemek üzere yürüttükleri niteliksel destek programı tamamlanmadan önce Para Politikası Komitesi’nin bir toplantı daha yaparak, gelişmeleri gözden geçireceğini anımsattı ve BoE’nin para politikası araçlarının hala olduğunu vurguladı.

Bailey ayrıca, Haziran toplantısındaki karar sürecinde ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin tüm bilgilerin de gözden geçirileceğine işaret etti.


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