Air France-KLM 815 milyon Euro zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Air France-KLM koronavirüs etkisiyle ilk çeyrekte 815 milyon Euro zarar etti.

Fransa ve Hollanda ortaklığındaki havayolu Air France-KLM koronavirüs nedeniyle uçuşları iki hafta süreyle durdurduğu yılın ilk üç ayında 815 milyon Euro faaliyet zararı açıkladı. Şirket talebin toparlanmasının "birkaç yıl" alacağını bildirdi. CFO Frederic Gagey, Mart ayında "gelirlerde yaşanan ani düşüşün ikinci çeyrekte devam edeceği" uyarısında bulundu.

Dünya üzerinde pek çok havayolu koronavirüs salgını nedeniyle ev sahibi ülkelerinden mali destek istedi. Ellerindeki nakit parayı korumak için de maliyetleri düşürdü.

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Fransa hükümeti, Air France-KLM için 7 milyar euro kurtarma yardımı alırken, Hollanda şirkete 2-4 milyar euro büyüklükte mali yardım verebileceğini açıkladı. Şirket uluslararası ve yurtiçi seyahat sınırlamaları nedeniyle ikinci çeyrekte uçuşların yüzde 95'inin yapılmayacağını ve faaliyet zararının "büyük ölçüde" artacağını bildirdi.

Air France-KLM, kapasite kullanım oranının üçüncü çeyrekte bile yüzde 80 oranında düşmüş olacağını öngördü.

Şirketin gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.5 düşüşle 5.02 milyar euro oldu. Net zarar geçen yılın aynı çeyreğindeki 324 milyon eurodan 1.8 milyar euroya çıktı. Zarardaki artışta yakın hedge kontratları kaynaklı 455 milyon euro kaybın etkisi oldu.

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