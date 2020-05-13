‹ Önceki Haber Fed'in, ABD'de negatif faize sıcak bakmayacağı öngörülüyor Fed'in, ABD'de negatif faize sıcak bakmayacağı öngörülüyor Sonraki Haber › OPEC'in ham petrol üretimi arttı OPEC'in ham petrol üretimi arttı

İngiltere ekonomisinde resesyonun ayak sesleri

13.05.2020 - 17:54 | Son Güncelleme :
İngiltere ekonomisinde resesyonun ayak sesleri | Ekonomi Haberleri

İngiltere Maliye Bakanı Sunak, İngiliz ekonomisinin ciddi bir resesyona doğru ilerlediğini belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulundu. Sunak, İngiltere’nin 23 Mart’ta karantina kararı aldığını hatırlatarak, “Mart ayındaki birkaç gün İngiliz ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına neden oldu. İngiltere’nin bu yıl ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı. Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

##$HABER_1462038$##

İngiliz ekonomisi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında ise yüzde 5,8 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti. Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.159 Değişim: 0,55% Hacim : 13.334 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.443 13.05.2020 Yüksek 100.865
Açılış: 99.705
6,9793 Değişim: -0,27%
Düşük 6,9685 13.05.2020 Yüksek 6,9998
Açılış: 6,998
7,5635 Değişim: -0,41%
Düşük 7,5610 13.05.2020 Yüksek 7,6043
Açılış: 7,5944
384,07 Değişim: 0,24%
Düşük 381,84 13.05.2020 Yüksek 385,59
Açılış: 383,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.