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OPEC'in ham petrol üretimi arttı

13.05.2020 - 17:57
OPEC'in ham petrol üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artarak 30 milyon 410 bin varile yükseldi.

OPEC'in nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 180 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 460 bin varile indi. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 1 milyon 980 bin varil azalışla 69 milyon 50 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olarak belirlendi.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 553 bin varil artışla 11 milyon 550 bin varile yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük ham petrol üretimi 332 bin varil artışla 3 milyon 839 bin varile, Kuveyt'de ise 259 bin varil artışla 3 milyon 132 bin varile çıktı.

Nisanda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Angola, Nijerya ve İran'da yaşandı.

Angola'da günlük üretim 90 bin varil düşüşle 1 milyon 312 bin varile, Nijerya'da 68 bin varil düşüşle 1 milyon 777 bin varile, İran'da ise 53 bin varil düşüşle 1 milyon 969 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin, günlük 9 milyon 70 bin varil azalarak 90 milyon 590 bin varil olacağı öngörülüyor. OPEC petrolüne olan talebin ise günlük 24 milyon 300 bin varil olacağı tahmin edildi. Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı nisanda bir önceki
aya göre 448 adet azalış göstererek 1674'e düştü. Bu kulelerden 561'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.


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