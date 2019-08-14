‹ Önceki Haber 47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı 47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı Sonraki Haber › Almanya'da enflasyon yüzde 1.7 oldu Almanya'da enflasyon yüzde 1.7 oldu

İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi

14.08.2019 - 11:44 | Son Güncelleme :
İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında yüzde 3,9’a yükseldiği belirtildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında, mayıs ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 3,9’a yükseldiği belirtildi. Ülkede toplam işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 31 bin artarak toplam 1,3 milyona yükseldi.

İngiltere’de haziran ayında istihdam piyasasına çeyreklik bazda 115 bin kişi katıldı.

İngiltere’de haziran ayında ortalama haftalık kazançlar ise çeyreklik bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 3,7 artış kaydetti.

ONS İstihdam Piyasası İstatistik Başkan Yardımcısı Matt Hughes, bu yıl İngiltere’de istihdamdaki artışın büyük oranda kadınların iş gücüne olan katılımındaki yükseliş tarafından desteklendiğini belirtti.

Gelir artışına da değinen Hughes, “Bonus ödemeleri hariç reel gelirde son dört yılın en hızlı artışını görüyoruz. Fakat halen reel gelirdeki artış finans krizi öncesindeki seviyesine dönmüş değil.” değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam verilerini değerlendiren Maliye Bakanı Sajid Javid, “2010 yılından bu yana toplam 2,9 milyon insanın her gün çalışıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Gelirler son on yıldan daha fazladır en hızlı yükselişini yaşıyor. Britanya halkına ve İngiliz hükümetine sıkı çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Kamu hizmetlerimize daha da fazla yatırım yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.


‹ Önceki Haber 47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı 47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı Sonraki Haber › Almanya'da enflasyon yüzde 1.7 oldu Almanya'da enflasyon yüzde 1.7 oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.405 Değişim: 0,20% Hacim : 6.222 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.778 09.08.2019 Yüksek 99.875
Açılış: 99.289
5,6132 Değişim: 0,01%
Düşük 5,6062 15.08.2019 Yüksek 5,6173
Açılış: 5,6124
6,2639 Değişim: 0,14%
Düşük 6,2541 15.08.2019 Yüksek 6,2669
Açılış: 6,255
273,73 Değişim: 0,03%
Düşük 273,41 15.08.2019 Yüksek 274,51
Açılış: 273,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.