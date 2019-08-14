47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son 7 ayda Türkiye’de 47 bin şirket kurulurken, 7 bin 837 şirketin kapandığını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yabancıların kurduğu şirket sayısının ise 8 bin 661 olduğuna dikkat çekti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kurulan, kapanan ve devredilen şirket sayılarıyla ilgili önergesini yanıtlayan Oktay’ın verdiği bilgiye göre Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre Türkiye’de son 7 ayda 47 bin 78 şirket kuruldu.

Kapanan şirket sayısı 7 bin 837 olurken, birleşme işlemiyle başka şirkete devredilen şirket sayısı da 853 oldu. Birleşme işlemiyle başka şirketi devralan şirket sayısının ise 763 olması dikkat çekti. Oktay, son dönemde artış gösteren ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan şirket sayılarını da açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde tümü yabancılardan oluşan 8 bin 661 şirket kuruldu. Yine Ocak-Temmuz döneminde tüm yabancı ortaklı 871 şirket kapanması dikkat çekti. Birleşme işlemiyle başka şirkete devredilen yabancı şirket sayısı 25, birleşmeyle başka şirketi devralan yabancı şirket sayısı ise 42 olarak gerçekleşti.