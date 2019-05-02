İngiltere büyüme tahminlerini yükseltti | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, faizleri değiştirmezken; büyüme tahminlerini yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) büyüme tahminlerini yükseltti ancak Brexit'in para politikası görünümünü belirsizleştirmeye devam ettiği uyarısında bulundu ve önümüzdeki dönemde daha net bir görüş için beklemenin çok az olumsuz yanı olduğunu belirtti.

BoE politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te sabit tuttu ancak ilerde daha sıkı para politikası gerekeceği görüşüne sadık kaldı.

BoE, dünyanın en büyük beşinci ekonomisindeki büyüme tahminini Şubat ayında tahmin edilen on yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1.2 seviyesinden yüzde 1.5'e yükseltti. Bu artış büyük ölçüde daha iyi küresel beklentileri yansıtıyor ve 2018'in büyüme oranından çok az değişim gösterdi.

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BoE, "GSYH büyümesinin temel seyri, tahmin edilenden biraz daha güçlü ancak potansiyelin altında görünüyor" dedi.

BoE ekonominin birinci çeyrekte, Brexit'ten önce stoklarını artıran işletmeler nedeniyle yüzde 0.5 büyümesi bekleniyor. Ancak BoE bu çeyrekte büyümenin yüzde 0.2'ye düşmesini bekliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri 11 Nisan'da Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme kararı almıştı.