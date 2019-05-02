‹ Önceki Haber İngiltere büyüme tahminlerini yükseltti İngiltere büyüme tahminlerini yükseltti Sonraki Haber › TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak

Bakan Pakdemirli: 2019 bütçesi 600 milyon Euro

02.05.2019 - 15:53
Bakan Pakdemirli: 2019 bütçesi 600 milyon Euro | Ekonomi Haberleri

Pakdemirli, 2019 EUMETSAT bütçesinin yaklaşık 600 milyon Euro olduğuna işaret ederek, "Uydular Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından üretilmekte ve uzay segmenti maliyetinin bir kısmı ESA ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bütçenin büyük kısmı ESA tarafından ihale edilmektedir" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında düzenlediği, EUMETSAT Sanayi Günü etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada konuştu. Pakdemirli, Türkiye'nin 13 Avrupa ülkesiyle EUMETSAT'ın kurucuları arasında olduğunu belirterek, kuruluş amacının üye ülke meteoroloji servislerinin ihtiyaç duyduğu yer, sabit ve kutupsal yörüngeli meteorolojik uyduları temin etmek ve işletmek olduğunu aktardı.

MGM ile EUMETSAT'ın ortaklaşa geliştirdikleri SADCA projesinden bahseden Pakdemirli, "Projeyle Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Meteoroloji Kurumlarının uydu verilerinden yararlanarak hava tahmin kalitesini geliştirmeleri sağlandı. MGM, dost ve kardeş ülkelerin meteoroloji kurumlarına yerli ve milli yazılımların yanında gerekli eğitimleri de verdi. EUMETSAT ise bahse konu ülkelerde kullanılan bilgisayar sistemlerini temin etti." diye konuştu.

##$HABER_1454696$##

Pakdemirli, 2019 EUMETSAT bütçesinin yaklaşık 600 milyon Euro olduğuna işaret ederek, "Uydular Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından üretilmekte ve uzay segmenti maliyetinin bir kısmı ESA ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bütçenin büyük kısmı ESA tarafından ihale edilmektedir. Ülkemiz ESA üyesi değildir. EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen hizmet ve altyapı alımlarında ülkemiz firmalarının yer alması amacıyla EUMETSAT Sanayi Günü'nü düzenledik." ifadelerini kullandı.

HAVA TAHMİNLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI YILLIK 2,6 MİLYAR EURO

Hava tahminlerinin, Türkiye ekonomisine yıllık 2,6 milyar Euro civarında katkıda bulunduğu bilgisini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çok etkileyici bir rakam olmasına rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Bugün burada bulunmamızın amacı da EUMETSAT'ın ülkemize ekonomik ve teknolojik katkısını artırabilmek. Bunun yolu ancak ve ancak birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan, dünyadaki rakiplerimizi ya da bizimle aynı işi yapanları tanımaktan geçer. MGM kendi alanında bu işbirliğinin iyi örneklerinden birini kurulduğu günden beri sergilemekte. Bugün de uzun yıllardır başarı ile yürüttüğü uluslararası işbirliği tecrübesini uzay ve uydu sanayindeki Türk şirketleriyle paylaşmaya çalışıyor."

EUMETSAT İLE İŞ BİRLİKLERİ GÜZEL SONUÇLAR DOĞURACAK

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, meteorolojik şartların askeri harekatların planlanmasının bir parçası olduğunu belirterek, MGM'nin güvenlik güçlerine doğru ve zamanında tahmin ve gözlem bilgilerinin sağlanması yanında, birçok özel projeye de katıldığını söyledi.

EUMETSAT'tan ihalelerinde Türk firmalarının pay almalarına imkan sağlamak istediklerine işaret eden Coşkun, "Bizler, EUMETSAT ile Türk firmaları arasında uzun ve verimli bir işbirliğinin oluşturulması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu vesileyle Türk Uzay Ajansının kurulmasının, ESA vasıtasıyla Türk firmalarının EUMETSAT'ın uzay segmenti ihalelerinden pay alması ve ülkemizde uzay sanayinin gelişmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EUMETSAT Genel Müdürü Alain Ratier ise EUMETSAT uydularından elde edilen kazançların ülkelerin ekonomiye etkisinin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin EUMETSAT'a yaptığı her 1 liralık yatırım için 20 lira kazandığını söyleyebiliriz." dedi.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu da Türkiye'nin uzay sektöründe kendi yeteneklerini artırmaya çalıştığını belirterek, EUMETSAT ile yapılacak iş birliklerinden güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.


‹ Önceki Haber İngiltere büyüme tahminlerini yükseltti İngiltere büyüme tahminlerini yükseltti Sonraki Haber › TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.179 Değişim: -1,30% Hacim : 5.021 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.920 02.05.2019 Yüksek 96.050
Açılış: 95.730
5,9612 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9571 02.05.2019 Yüksek 5,9837
Açılış: 5,9664
6,6723 Değişim: -0,18%
Düşük 6,6718 02.05.2019 Yüksek 6,7128
Açılış: 6,6842
243,56 Değişim: -0,56%
Düşük 243,03 02.05.2019 Yüksek 245,30
Açılış: 244,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.