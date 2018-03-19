İngiltere, Brexit şartlarında AB ile anlaştı

İngiltere, Brexit geçiş şartlarında Avrupa Birliği ile anlaştı.

Wall Street Journal haberine göre; İngiltere, Brexit geçiş sürecine ilişkin geniş şartlarda Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya vardı. WSJ'nin ismini açıklamadığı AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İngiltere'nin birlikten ayrılacağı Mart 2019 yılı takip eden iki yıllık geçiş süreci üzerinde anlaşmaya varıldı.

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Buna göre İngiltere, 2020 yılının sonuna kadar tüm AB hükümlerine bağlı kalmayı sürdürecek. Buna karşın gelecek AB kararlarında söz hakkı bulunmayacak.