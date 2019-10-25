İngiltere Başbakanı Johnson seçim çağrısı yaptı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakan Johnson, Brexit çıkmazını aşmak için 12 Aralık'ta genel seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson böylece dün ilk kez, gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ayrılmak için son tarihe yönelik "ölüm kalım meselesi" olarak nitelendirdiği taahhüdünü yerine getiremeyeceğini kabul etti.

Johnson, muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e gönderdiği mektupta, parlamentoya Brexit anlaşmasını onaylaması için daha fazla zaman vereceğini ancak milletvekillerinin Aralık ayında seçim yapılmasını desteklemeleri gerektiğini söyledi.

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Corbyn, pazartesi günü ne yönde oy vereceğine karar vermeden önce AB'nin Brexit'e erteleme konusunda nasıl bir karar alacağını görmek için bekleyeceğini söyledi. Corbyn yalnızca Johnson'ın İngiltere'yi AB'den anlaşmasız çıkarma riski masadan kalktığı zaman seçimleri destekleyeceğini tekrarladı.

Diğer muhalefet partileri de Johnson'ın seçim önerisini reddettiler.

Brexit için son tarih olan 31 Ekim'den sadece bir hafta önce, AB Johnson'ın istemediği halde parlamento tarafından talep etmesi için zorlandığı Brexit'e erteleme talebini kabul edecek gibi görünüyor.

İngiliz parlamenterlerin Johnson'ın Brexit tasarısını kabul edip dakikalar sonra ise tasarıyı Avam Kamarası'ndan geçirme süresini üç gün ile sınırlayan son derece sıkı görüşme takvimini reddetmesinin ardından, Johnson'ın ekibi seçimi Brexit çıkmazını aşmanın tek yolu olarak görüyor.

Ancak parlamento daha önce iki kez Johnson'ın seçim önerisini reddetmişti. Johnson'ın seçim önerisinin kabul edilmesi için 650 parlamenterin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor.

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